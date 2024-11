Warum der Marshallplan so erfolgreich war

Am 8. Mai 1945 trat die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft, der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Zwei Jahre später wurde Europas Zukunft entschieden: Am 5. Juni 1947 hielt US-Außenminister George C. Marshall (1880-1959) eine bedeutsame Rede an der Harvard University. Marshall stellte dort seinen Plan eines europäischen Wiederaufbauprogramms der Öffentlichkeit vor.