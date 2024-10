IS-Braut kommt zurück ++ Todestag von Jörg Haider

Die Salzburgerin Maria G. reiste 2014 von Österreich in Richtung Syrien, um sich der Terrormiliz des „Islamischen Staats“ anzuschließen. Nun sollen sie und ihre Kinder zurück nach Österreich kommen. Das Bundesverfassungsgericht ordnete die Rückholung der jungen Salzburgerin an. Am 28. Juni 2014 reiste die Frau von Salzburg in die Türkei. Sie war damals 17 Jahre alt. Die Reise führte Maria G. damals weiter nach Syrien, wo sie sich der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen hat. Dort brachte sie zwei Kinder von zwei Kämpfern der Terrormiliz IS zur Welt.