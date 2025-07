Tödlicher Crash am Brenner ++ Brunner unerwünscht

Zu einer Tragödie ist am Dienstagabend auf der A13 gekommen: Ein 32-jähriger Ungar fuhr mit seinem Pkw ungebremst in einen Lkw und wurde dabei tödlich verletzt. Und: Die ostlibysche Regierung hat EU-Kommissar Magnus Brunner am Dienstag die Einreise verweigert und ihn zur „Persona non grata“ erklärt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 9. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.