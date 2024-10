Als Kärntner Robin Hood verklärt: Räuber Simale

Nachdem Simon Kramer 1807 aus dem Gemeindearrest in Weitensfeld geflohen war, fertigte Kriminalrichter Ferdinand von Litzelhofen einen Steckbrief an: „Personsbeschreibung: Eines herumstreichenden, sehr diebsgefährlichen Burschen, der Krapfenbacker Simele genannt, welcher mit dem hier verhafteten berüchtigten Dieb Laurenz Strauß gemeinhin Priditsch in einer Verbindung zu seyn beinzichtigt wird. Dieser Mensch ist aus der hierländischen Stadt St. Veit gebürtig, bei 20 Jahre alt, und zimlich grosser untersezter Statur, hat ein rundes, gut gefarbtes Angesicht, schwarze Augen, braune Haare und einwärts gebogene Knie. Am Leibe trug er lezthin ein kurzes braunes Jankerl, ein blaulich zeugenes Leibl, schwarzlederne kurze Hosen, Stiefel und einen runden hohgupfigen Hut.“

Das Klagenfurter Kriminalgericht zählte 43 Personen zum Dunstkreis von Simon Kramer und warf den Wolscharträubern 35 Straftaten vor.

Der Krapfenbäck Simale wurde zu lebenslangem schwerem Kerker mit öffentlicher Arbeit in Eisen und Ausstellung auf der Schandbühne verurteilt, aber ein zweites Mal gelang ihm die Flucht – mit seiner Freundin Juliane Regenfelder.