Simon Schwarz: „Der Metzger ist eine wache Figur“

Ist die Routine, die Sie über all die Jahre in diesem Job gesammelt haben, entscheidend dafür, wie Sie eine Rolle anlegen?

Erfahrung ist in gewisser Weise auch Handwerk – so wie die Schauspielerei grundsätzlich. Es geht nicht nur ums Talent, was viele glauben. Jeder, der in seinem Leben schon mal ein Haus gebaut hat, würde beim nächsten Mal viele Dinge anders machen, weil der Wissensstand ein anderer ist. Genau so verhält es sich auch mit der Erfahrung in der Schauspielerei.