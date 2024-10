WK rührt Werbetrommel: Export Chance für Betriebe

Firma in Ebbs als Beispiel

Eine Firma, die von diesen Services profitiert hat, ist die in Ebbs beheimatete 3CON Anlagenbau GmbH, die vorwiegend in der Automobilindustrie tätig ist. Georg Schemmerer, verantwortlich für den Vertrieb, sagt, dass „wir in den vergangenen Jahren mithilfe der WK Niederlassungen in den USA, China und Mexiko aufgebaut haben. Vor allem während der Corona-Pandemie hat uns das geholfen, den Problemen bei den Lieferketten die Stirn zu bieten“.