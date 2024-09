Über 51.000 Tiroler Firmen mit enormen Leistungen

Um 27 Prozent mehr Firmen in vergangenen 10 Jahren

So gab es Ende 2023 hierzulande exakt 51.435 Unternehmen. „Die Anzahl der aktiven Unternehmen hat seit 2013 um 27 Prozent zugenommen“, konkretisiert Garbislander. Von den Betrieben entfallen 3339 auf Neugründungen. Laut dem Leiter gab es im Vergleich zu vor zehn Jahren 37 Prozent mehr Neugründungen. „Auch die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft ist in diesem Zeitraum um 15 Prozent auf 268.290 gewachsen. Gerade in Zeiten wie diesen eine Leistung, die Anerkennung verdient.“