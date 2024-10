Trafik überfallen: Täter weiter auf der Flucht

Fakt ist: Am Donnerstag betraten zwei Männer gegen 11 Uhr die Tabak-Trafik in der Münchner Bundesstraße. Sie zögerten nicht, bedrohten die Verkäuferin mit einem Messer und forderten Bargeld. Die Frau öffnete die Kasse, übergab alle Einnahmen des Tages an die Täter. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß. Laut Polizei erbeuteten die Räuber lediglich einen „niedrigen Bargeldbetrag“.