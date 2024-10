Unbelehrbarer Deutscher erneut vor Gericht

Die Vorstrafenliste des Beschuldigten (34) ist lang. In Deutschland schlagen sieben Einträge zu Buche. In Österreich wurde er vor einem Jahr wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Damals hatte er als Mitarbeiter in einem Elektrogroßhandel Retouren fingiert und so rund 65.000 Euro in den eigenen Sack gesteckt. Ein Schuldenberg, auf dem er heute noch sitzt. Wie der dreiste Deutsche das zurückzahlen will, ist eine andere Frage.