Musik von Frauen bei „Dornbirn Klassik“

Die Klassische Musik war lange eine Männerbastion, vor allem im Bereich der Komponisten und Dirigenten. Nun werden auch diese Bereiche von Frauen erobert, was etwa auch der Vorarlberg Kompositionspreis zeigt, der diese Woche an Gerda Poppa verliehen wurde. Zudem widmen sich eine Reihe Ensembles komponierenden Frauen in der Vergangenheit. Das Boulanger Trio brachte nun weibliche Musik aus mehreren Jahrhunderten ins Dornbirner Kulturhaus. Birgit Erz, Violine, Ilona Kindt, Violoncello und Karla Haltenwanger, Klavier nennen ihr Ensemble nach den Schwestern Lili und Nadia Boulanger.