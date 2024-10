Schicker nach Fan-Kritik: „Werde Dialog suchen“

Ihm sei bewusst, dass die Mannschaft „natürlich Ergebnisse liefern muss, denn wir befinden uns in einer Situation, in der wir Punkte brauchen“. Generell verfolge er bei seiner Arbeit aber einen anderen Ansatz: „Man sollte im Fußball nicht nur auf die Tabelle schauen, sondern auch auf den Weg, den man gehen will. Das ist mir wichtiger.“