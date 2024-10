Vorjahressiegerin stellt sich neuer Challenge

Beim Festungstrail, der 13 Kilometer lang ist, 480 Höhenmeter hat, steht erstmalig ein Olympiasieger und Weltmeister am Start. Langläufer Christian Hoffmann gewann bei der Nordischen WM in der Ramsau 1999 Gold mit der Staffel über 10 Kilometer, drei Jahre danach triumphierte er bei den Winterspielen in Salt Lake City im Einzel über 30 Kilometer Freistil. Der 49-jährige Oberösterreicher will am Samstag die Festung bezwingen.