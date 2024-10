Tierschützer beklagen „Import von Tierleid“

In Österreich wiederum gibt es laut AMA-Marketing 7,3 Millionen amtlich registrierte Legehennen. 4,1 Millionen leben in Bodenhaltung, 2,2 Mio. auf Freilandbetrieben und eine knappe Million auf Biohöfen. Laut „Vier Pfoten“ werden in Polen 70 und in Tschechien 56 Prozent der Tiere in Käfigen gehalten. Und Eier von diesen Käfighennen spielten eine wichtige Rolle in verarbeiteten Produkten wie Saucen, Nudeln und Mehlspeisen