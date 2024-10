Ein goldener Herbsttag im Saminatal

Aufgrund seiner großen Anpassungsfähigkeit zählt der Grasfrosch (seltener auch Märzfrosch oder Taufrosch genannt) zu den häufigsten Froscharten in unseren Gefilden. Wenn andere Lurche sich zeitig im Frühjahr auf den Weg machen, dann ist der Grasfrosch meist längst schon am Gewässer und sichert sich so einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Denn bereits im Herbst treibt ein Hormonschub einen Teil der Tiere zum Laichplatz. Auch bei der Überwinterung ist der Grasfrosch flexibel. Manche Exemplare verbringen die kalte Jahreszeit in Teichen, andere in Bächen und wieder andere in Erdhöhlen an Land. Der Grasfrosch gehört nicht zu den Spezialisten im Tierreich: Er deckt eine breite Palette von Lebensräumen ab und kommt auch in Höhen von bis zu 2000 Meter vor. Die Tiere erreichen eine durchschnittliche Größe zwischen neun und elf Zentimetern. Ihre Oberseite ist gelb-, rot- bis schwarzbraun gefärbt, häufig weist die Haut größere schwarze Flecken auf. Das Trommelfell ist auffallend dunkelbraun. Wie bei allen Braunfröschen sind die Hinterbeine quer gestreift. Die Unterseite der Männchen ist weißlich-grau und größtenteils ungefleckt, bei den Weibchen oft gelb und dazu rötlich marmoriert. Die Frösche gehen nachts auf die Jagd nach Insekten, Asseln, Spinnen, Würmern und Nacktschnecken. Tagsüber verstecken sie sich meist an feuchten Plätzen zwischen Vegetation, unter Steinen oder Totholz.