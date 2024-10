„Es hält sich fast niemand mehr an Tempolimits“

Großteil der Unfälle im Ortsgebiet

362 Kinder wurden in der Steiermark im Straßenverkehr im Vorjahr verletzt, eines von ihnen tödlich. Heuer kamen bereits zwei Kinder in unserem Bundesland ums Leben. „Zwei Drittel dieser Unfälle ereignen sich im Ortsgebiet“, berichtet Katharina Jaschinsky vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Am häufigsten verunglücken Kinder als Pkw-Insassen, am zweitgefährlichsten leben die Kleinen laut Statistik, wenn sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, an dritter Stelle liegt der Scooter, gefolgt vom Tretroller/Laufrad.