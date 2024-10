Alles für kleine und große Modellbaufans

Am 19. und 20. Oktober verwandelt sich die Messe Ried in ein Paradies für Bastlerinnen und Bastler, Sammler und Technikfans. Auf der 16. Internationalen Modellbaumesse erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Vielfalt an faszinierenden Modellen aus den Bereichen Plastik- und Kartonmodellbau, RC-Modellbau, Eisenbahnen und LEGO®.