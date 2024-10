Betrunkene bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Nach Sturz in Klinik eingeliefert

Dabei verlor die junge Frau die Kontrolle und kam ohne Fremdverschulden zu Sturz, heißt es vonseiten der Polizei. Die 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde sie mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.