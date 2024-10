„Leistbares Wohnen fliegt der ÖVP um die Ohren!“

„Krone“-Vorarlberg-Journalistin Sonja Schlingensiepen analysiert auf krone.tv die aktuelle Lage wenige Tage vor der Landtagswahl am Sonntag: „Generell ist Vorarlberg ein Land, wo die Parteien fair miteinander umgehen. Aber 2022 gab es bei uns den Wirtschaftsbund-Skandal, da ist einiges Vertrauen in die Politik und in Landeshauptmann Markus Wallner verloren gegangen“.