Gastronomen wehren sich gegen Rauchverbot

Als übertriebene Maßnahme empfunden

Sie betonen, dass derartige Maßnahmen gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten schädlich für die Branche seien und zur Abwanderung von Gästen in private Bereiche oder Vereinshäuser führen könnten. Außerdem könnte die Maßnahme zu einem Verdrängungseffekt führen, bei dem die Gäste beispielsweise gezwungen wären, auf öffentliche Flächen außerhalb der Betriebe auszuweichen. Eine Ausweitung des Qualmverbots von den Innen- zu den Außenbereichen sehen Pansi und Köb als übertrieben an – und als weitere Belastung der Gastroszene nach Corona und Co. Beide befürchten, dass das Verbot vor allem Betriebe im ländlichen Raum in den Ruin treiben könnte und somit mehr zerstören als schützen würde.