„Wähler sind müde von Wahlversprechen!“

Am kommenden Sonntag steht die Landtagswahl in Vorarlberg an, und viele fragen sich, ob sich das politische Kräfteverhältnis ähnlich entwickeln wird wie bei der Nationalratswahl. Die ÖVP, traditionell die dominierende Kraft in Vorarlberg, steht vor der Herausforderung, ihren Vorsprung zu halten. In den letzten Jahren haben viele Wähler, die unzufrieden mit der Regierungspolitik oder den Maßnahmen während der Corona-Pandemie waren, zur FPÖ gewechselt. Diese Stimmung könnte sich jetzt in den Landtagswahlen widerspiegeln.