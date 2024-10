Nach dem Hochwasser kommt jetzt saftige Rechnung

Ortschef verteidigt Camping-Gebühren trotz Hochwasser

Wenig Mitleid mit den geschädigten Campern hat Bürgermeister Gerhard Klepits. Die Vorschreibung verteidigt er, trotz Hochwasser. „Ich kann auf fremden Grund und Boden nicht machen, was ich will und nachdem man der Räumungsaufforderung nicht nachgekommen ist, gibt es jetzt auch bei der Rechnung keine Ausnahme. Immerhin war die Anlage im Sommer in Betrieb“, so Klepits.