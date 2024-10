Zwist um Wohnbaupläne im „Legoland“ Salzburg

Die Wohnungs-Misere der Stadt lässt keine Partei kalt. Aufhorchen ließ zuletzt die grüne Planungsstadträtin Anna Schiester. Sie meinte, dass die ÖVP in den vergangenen fünf Jahren in Ressortverantwortung viele fertige Projekte in der Schublade ließ und nicht auf den Weg schickte. Ihr Kurzzeit-Vorgänger, Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP), kontert jetzt: „Das stimmt so nicht. Im Gegenteil, jetzt bleiben die Projekte in der Schublade liegen.“