Gymnasiast bereut „Öko-Frevel“ im Kräutergarten

Bürgermeister will Milde walten lassen

Besonders ans Herz rührend: Die Zerstörungswut hatte nicht einmal vor der vor dem Zentrum der traditionellen europäischen Medizin (TEM) Halt gemacht. Denn diese war im Windschatten der Flut „geschändet“ worden, indem einer Fee Hand und Füßchen abgebrochen wurden. Doch nach einem Aufruf des Ortschefs in der „Krone“, der in bürgermeisterliche Güte Straffreiheit ohne polizeiliche Anzeige versprach, sollte sich der Täter melden. Der Schüler rief auf der Gemeinde an, bat den Bürgermeister sprechen zu können und beichtete sei Missetat und versprach reumütig den angerichteten Schaden wiedergutmachen zu wollen.