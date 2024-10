Grippezahlen dreimal so hoch: Impfung ist gratis

Wer sich schützen will, dem hilft der Staat dabei: Die Grippe-Impfung ist heuer erstmals kostenlos. Für Oberösterreich stehen 202.367 Impfdosen (plus 8,7% im Vergleich zum Vorjahr) zur Verfügung. Geimpft wird vorwiegend in Arztpraxen und Betrieben sowie in Alten- und Pflegeheimen. Zusätzlich wird sie in Bezirkshauptmannschaften und Magistraten von ÖGK und SVS angeboten.