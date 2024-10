Rankler Busflotte spart bald 680 Tonnen CO2 ein

Die elektrischen Busse haben eine Reichweite von 300 Kilometern, die Batterien sollen rund 800.000 Kilometer lang halten. Wenn diese in rund zehn Jahren nicht mehr funktionstüchtig sind, sollen sie als Batteriespeicher ein zweites Leben erhalten. Weil die Umbauarbeiten der vergangenen Monate dem Personal viel Flexibilität abverlangt haben, wurden die Mitarbeiter am Wochenende zu einem Fest direkt am Areal geladen.