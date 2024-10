Naturpark Ötztal in Tirol: Bartgeier-Tage in Sicht

Elf Brutpaare in Österreich

1980 wurden Aufzuchtbemühungen gestartet, die schließlich zum Erfolg führten! Seit 1986 werden im europäischen Alpenraum junge Bartgeier ausgewildert – so etabliert sich die Vogelart langsam wieder in der Gebirgswelt von Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz. 2024 gibt es elf Brutpaare in Österreich, davon sieben in Tirol (drei erfolgreich bei der Fortpflanzung). Im gesamten Alpenraum wird die Population derzeit auf 300 bis 400 Tiere geschätzt.