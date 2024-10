In Kesselfall 30 Meter abgestürzt: Schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist eine Wanderung in der Kesselfall-Klamm nahe Graz zu Ende gegangen. Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung stürzte am Sonntagnachmittag bei prächtigem Ausflugswetter und rutschte etliche Meter ab. Auch in der Obersteiermark kam es am Sonntag zu einem Wanderunfall.