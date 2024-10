Debakel rüttelte den FC Pinzgau richtig wach

Die Austria hat uns mal einen Klatscher gegeben, der hat einmal sein müssen“, sprach FC Pinzgau-Goalie Ammar Hasanovic das 0:5-Debakel vor einer Woche in Maxglan an. „So wissen wir, wenn nicht jeder 100 Prozent gibt, dann reicht es nicht.“ In der Folge hat sein Team gezeigt, dass es aus der Niederlage gelernt hat. Ein 1:0 in Kitzbühel und der 3:1-Erfolg gegen Dornbirn waren die richtige Reaktion. „Das war ein Statement, dass wir die nächsten Wochen bis zur Winterpause wieder richtig Gas geben wollen!“