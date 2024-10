„Das Aus ist für uns ein herber Verlust“

Transportmöglichkeit für Wetterbeobachter wichtig

Die Außenstelle für Wetterbeobachtung am Weißsee ist laufend besetzt. Untergebracht sind die Wetter-Profis in der Bergstation der Bahn und können sich in der Nebensaison auch selbst versorgen. Butschek: „Insgesamt profitieren wir aber natürlich von der Infrastruktur der Hütte.“ Am Weißsee wird eine der letzten nicht vollautomatischen Wetterdienststellen betrieben. Butschek: „Das steht und fällt natürlich damit, wie gut Leute heraufkommen.“