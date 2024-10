Hütter siegt mit Monaco und übernimmt die Spitze

Die Truppe des Vorarlberger Trainers Adi Hütter bezwang Stade Rennes am Samstagabend mit 2:1 und zog zumindest für kurze Zeit an dem nun drei Zähler dahinter liegenden Titelverteidiger Paris St. Germain vorbei, der am Sonntag in Nizza gastiert. Die Monegassen überstanden auch ihr neuntes Saison-Pflichtspiel ungeschlagen, dabei gab es sieben Siege.