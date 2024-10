Alternativmedizin-Koryphäe kommt in die Steiermark

Alternativmedizin, aber evidenzbasiert

In seiner Laufbahn hielt Ernst daraufhin Hunderte Vorträge vor Alternativmedizinern, um etwa über die Placebo-Wirkung von Homöopathie oder Akupunktur aufzuklären. Unter anderem bewies er anhand einer Studie mit Teleskopnadeln, dass Patienten eine Besserung verspürten, selbst wenn die Nadel nicht tatsächlich unter die Haut ging. Er wollte stets zeigen, dass auch Alternativmedizin evidenzbasiert sein muss, – und äußerte sich dazu auch lautstark in Interviews und Kolumnen in Zeitungen. Als Koryphäe auf seinem Gebiet legte er sich sogar mit dem britischen König Charles an.