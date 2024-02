„Ärzte müssen ankommen, wo sie gebraucht werden“

Gerade im Pflegebereich gibt es ein massives Personalproblem. Wie wollen Sie dem begegnen?

Dies erscheint vielleicht nicht unmittelbar ein universitäres Thema zu sein, trifft die Medizinische Universität Graz aber vor allem hier am Universitätsklinikum direkt. Durch den Mangel an Pflegepersonen reduzieren sich auch automatisch die Patientenzahlen, was wiederum die Ausbildung von künftigen Medizinern als auch die Forschung betrifft, beides Kernkompetenzen unserer Universität. Patientenversorgung ist die dritte oder eigentlich erste Kernkompetenz jeder medizinischen Universität, und deshalb werden wir an der Bewältigung bzw. Lösung dieser Problematik aktiv mitarbeiten. Über kurz oder lang wird man sich die Zahl an Krankenhäusern in der Steiermark anschauen müssen und weitere Entscheidungen zur Zentralisierung treffen, dies nicht zuletzt deshalb, um die Exzellenz in der Patient*innenversorgung zu gewährleisten.