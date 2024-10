Pkw-Lenker prallt gegen Baum und überschlägt sich

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Freitagnachmittag. Gegen 16.05 Uhr, überschlägt sich bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Nußdorf am Haunsberg das Fahrzeug eines 73-jährigen Lenker. Der Autofahrer aus dem Bezirk Braunau war auf der L204-Nußdorfer Landesstraße in Richtung Berndorf unterwegs.