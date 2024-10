Real Madrid gegen FC Villarreal ab 21 Uhr LIVE

Am Mittwoch kassierte Real einen Rückschlag in der Champions League, die Star-Truppe verlor bei Lille mit 0:1. „Wir müssen die Dinge mit einem kühlen Kopf betrachten und nicht alles wegwerfen“, sagte Trainer Carlo Ancelotti. Das Gefühl nach einer Niederlage geriet bei den Real-Stars wohl schon in Vergessenheit. Zuvor blieben die Königlichen 36 Spiele ungeschlagen.