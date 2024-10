Wildtierhilfe baut eigene Station in Dornbirn auf

800 bis 1000 verletzte oder verwaiste Wildtiere werden jährlich von den Vereinsmitgliedern der Vorarlberger Wildtierhilfe gepflegt, um sie dann wieder in ihrem entsprechenden Habitat auszuwildern. Daneben wird zudem die Telefonhotline betreut, wo einerseits Fragen der Bevölkerung bezüglich Wildtieren beantwortet werden, und andererseits auch die Anmeldung für die Aufnahme eines in Not geratenen Tieres erfolgt. Die Wildtierhilfe leistet auch Aufklärungsarbeit in Schulen und Kindergärten.