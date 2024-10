Digitalisierung mit dem Menschen im Zentrum

Vor vier Jahren konnten beim Award drei unterschiedliche Unternehmen mit ihren digitalen Lösungen überzeugen, und das in unterschiedlichsten Varianten. Sieger war der Online-Shop „kärntner-jause.at“ von Manfred Plautz, Platz 2 ging an Pebumatic für Automaten für bäuerliche Hofläden, Platz 3 an die digitale Ticketlösung der ARGE Klagenfurt Tourismus. Wie helfen Sie mit ihrem Betrieb, Projekt oder ihrem Verein, damit Kärnten digitaler wird? Melden Sie sich.