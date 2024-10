Regen noch bis Samstag, dann steigen Temperaturen

Der Herbst zeigt sich auch in den kommenden Tagen von seiner typischen Seite: Das Wetter bleibt kühl und wechselhaft. Besonders bis Samstag wird es in Österreich regnerisch. Ab kommender Woche hüllen Nebelschwaden das Land in einen sanften Schleier, der sich erst im Verlauf des Tages lichtet und Platz für Sonnenstrahlen schafft.