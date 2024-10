Indische Pflegekräfte fliegen aufs Burgenland

Ob in Kliniken, Pflegeheimen oder bei mobilen Diensten: Pflegekräfte sind gefragt. Während man seitens des Landes betont, dass so gut, wie alle Stellen in Spitälern und Sozialeinrichtungen besetzt sind, kämpfen auch private Einrichtungen mit dem Personalmangel. „Die Pandemie hat die Müdigkeit in der Pflege offensiv gemacht“, sagt Sieglinde Pfänder, Rektorin der Diakonie, wo rund 300 Mitarbeiter beschäftigt sind, „und auch höhere Löhne sind nicht das Allheilmittel, um das Berufsbild attraktiver zu machen. Die große Belastung ist das Problem.“