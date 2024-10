Der Regenschirm bleibt bis Samstag unser Begleiter

„Es wird nass in den kommenden Tagen“, fasst Ubimet-Meteorologe Martin Templin den Blick auf das Wetter in der Steiermark zusammen. Heute früh soll es von Deutschlandsberg bis Bad Radkersburg bereits in der Früh regnen. „Tagsüber zieht die Front dann auch in den Norden, und vor allem in der Nacht auf Freitag wird es in der gesamten Steiermark kräftigen Niederschlag geben“, sagt er. Dass es aber zu Überschwemmungen, Hochwasser oder ähnlichen Problemen kommen könnte, schließt der Meteorologe vorerst aus. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad.