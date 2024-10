Diversion für Gmundner, der drohte, AMS anzuzünden

Geiselnehmer hingegen in U-Haft

In U-Haft befindet sich hingegen noch ein 36-Jähriger, der am 20. September mit zwei Messern bewaffnet einen Mitarbeiter des AMS Gmunden als Geisel genommen hatte. Der Verdächtige habe es „darauf angelegt“, durch die Straftat im Gefängnis zu überwintern, meinte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels. Ihm drohte offenbar die Delogierung. Am Freitag wird über die Verlängerung der U-Haft entschieden. Verletzt wurde bei der Geiselnahme niemand, der 36-Jährige ergab sich, nachdem die Polizei am Tatort eingetroffen war.