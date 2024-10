Oldtimer Rallye: 159 Teams mit tollen Fahrzeugen

Start am Samstag auch in Gols

Am Samstag starten die Fahrzeuge wieder vor dem Weinkulturhaus Gols um 8:00 Uhr zum rund 300 km langen „Neusiedler See Oldtimer-Marathon”, wo nach anspruchsvollen Lichtschranken gleich eine Marathon SP in den Seewinkel startet. Die weitere Route führt über Apetlon und Pamhagen nach Ungarn, bevor die Teilnehmer in Rechnitz wieder nach Österreich zurückkehren, den höchsten Berg des Burgenlandes, den Geschriebenstein bewältigen müssen und die Route auf wunderschönen Bergetappen über Lockenhaus und Bernstein in einer weiteren Marathon-SP nach Hochwolkersdorf führt.