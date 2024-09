„Megalopolis“: Visueller Science-Fiction-Wahnsinn

Science-Fiction-Liebhaber aufgepasst! Macht, Geld und Gier haben New Rome in den Abgrund geführt – doch Cäsar Catiling (Adam Driver) will die einstige Glanzmetropole wieder aufbauen. Bürgermeister Cicero (Giancarlo Esposito) kämpft dagegen, während seine Tochter Julia (Nathalie Emmanuel) an der Seite Cäsars steht. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „Megalopolis“, einem sehr bemerkenswerten Streifen.