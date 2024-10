Champions League: Keine Parkplätze beim Stadion

Mit den belgischen Fans steht den Beamten am Mittwoch jedenfalls wohl eines der „schwierigeren“ Spiele in der Gruppenphase bevor. Insgesamt rund 800 auswärtige Anhänger haben die Reise an den Wörthersee angetreten – der Großteil per Bus, nur ein Bruchteil kam in Privatautos. Und für die meisten geht es nach Spielende auch bereits wieder zurück nach Belgien. Laut „Krone“-Info gibt es ja nur 2500 Übernachtungen.