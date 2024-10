Anke Held: Neue Impulse für das Schauspiel

Anke Held ist in Linz und Oberösterreich als „Theaterpädagogin schlechthin“ bekannt. Rund 16 Jahre lang entwickelte sie für das Linzer Landestheater neue Formate auf der Kinder- und Jugendschiene. Nun aber ist ein Traum für Held in Erfüllung gegangen: Sie leitet das Institut für Schauspiel an der Bruckner Uni.