Sturmjuwel spielt sich endgültig ins Rampenlicht

Mit Oghenetejiri Kenneth Adejenughure – von den meisten Kenneth genannt – gibt es in Liefering aber die nächste heiße Aktie. Es ist schon länger kein gut gehütetes Geheimnis mehr, dass der junge Mann, der bei der Vienna das Kicken erlernte, alles mitbringt, um erfolgreich zu sein. Vor drei Jahren wechselte er aus der Rapid-Jugend an die Salzach, schon da zeigte er sein Potenzial. In dieser Saison spielte sich der Stürmer endgültig ins Rampenlicht. Für Liefering stand er bisher in jeder Zweitliga-Partie auf dem Feld. „Gegen Kapfenberg habe ich mein erstes Tor erzielt, das war natürlich ein tolles Gefühl“, strahlte der Jungspund mit nigerianischen Wurzeln. „Es läuft gut, ich bin zufrieden“, fügte er trocken an.