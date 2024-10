ManUniteds De Ligt „steht jedes Mal völlig falsch“

So weit kam es zwar nicht, gute Werbung hat der ehemalige Bayern-Profi bei der deutlichen Niederlage für sich jedoch auch keine gemacht. Mit gerade einmal sieben Punkten aus den ersten sechs Spielen liegen die „Red Devils“ aktuell nur auf Rang 13 der Premier League. Die nächste Chance, das Ruder herumzureißen, bietet sich De Ligt und Co. am Donnerstag, wenn United in der Europa League bei Porto gastiert. Drei Tage später trifft die Truppe von Erik ten Hag in der Liga auf Aston Villa.