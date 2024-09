Ten Hag nach „Schande“ gegen Tottenham angezählt

Porto wartet in der Europa League

Er selbst mache sich keine Gedanken über seine Zukunft, sagte der 54-Jährige nach der Niederlage gegen die Spurs. Allen sei bewusst, dass der Entwicklungsprozess einige Zeit brauchen würde. „Das ist nicht gut genug“, räumte Ten Hag aber ein. Seine Mannschaft müsse es im nächsten Spiel besser machen. Am Donnerstag geht es für die „Red Devils“ in der Europa League beim FC Porto in Portugal weiter. Kommentatoren in England sind sich einig: Es könnte einer der letzten Auftritte von Ten Hag als Chefcoach von ManUnited sein.