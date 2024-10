Wiener ertränkte Bulldogge „Benji“ im Wasserkübel

„Benji“ musste schlimme Qualen erleiden in seinen letzten drei Lebenstagen. Die französische Bulldogge hatte das große Pech, von einem psychisch kranken Mann aufgenommen worden zu sein. Der 38-jährige Wiener erzählt von seinen Taten nüchtern und gefasst. „Ich gebe es zu“, sagt der Mann in seinem Prozess im Wiener Landesgericht, in dem er nicht der Angeklagte ist, sondern – wie man es in Unterbringungs-Verhandlungen nennt – der Betroffene.