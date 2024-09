Zusätzliche Kosten: Geld zurück für Fäkalwasser?

Ebenso die Antwort auf die Frage, wie es mit der Abrechnung des in einigen Stadtteilen nach wie vor ungenießbaren Trinkwassers ausschaut: Sind Gutschriften für den Zeitraum angedacht? Was kostet das Debakel die STW? Dort ersucht man um Verständnis, dass derzeit alle Ressourcen in die Versorgung fließen: „Sobald die Trinkwasserqualität wieder hergestellt ist und die Empfehlung zum Abkochen seitens der Gesundheitsbehörde für das gesamte STW-Versorgungsgebiet aufgehoben werden konnte, legen wir die nächsten Schritte fest.“