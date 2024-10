Tierheim oder Züchter: Was bevorzugen Sie?

Ein Tier aus dem Tierschutz bekommt durch eine Adoption eine zweite Chance auf ein liebevolles Zuhause. Es wurde nicht extra gezüchtet, wiewohl man auch in Tierheimen Rassehunde und -katzen vorfinden kann. Darüber hinaus herrscht dort eine große Vielfalt an Tieren und in der Regel sind die Adoptions- oder Schutzgebühren auch wesentlich niedriger als die Kosten für ein Zuchttier. Diese sind bei manchen dennoch beliebter, da es bei Tieren aus der Züchtung für gewöhnlich keine unbekannte Vorgeschichte gibt. Auch wenn man bestimmte Rassemerkmale bevorzugt und vor allem ein junges Tier mit einer bestimmten Abstammung sucht, wird man eher den Gang zu einer Züchterin oder einem Züchter antreten. Dabei sollte man aber die Problematiken einer Überzüchtung nicht außer Acht lassen.